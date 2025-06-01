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24 Канал Новости Украины В Киеве в результате атаки горели жилые дома и детсад
17 июня, 06:20
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В Киеве в результате атаки горели жилые дома и детсад

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, повредив жилые дома и детский сад.
  • В Соломенском районе возник пожар в 5-этажке, а в другой многоэтажке произошло разрушение конструкций.

В ночь на 17 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Враг цинично бил по жилым районам, атакуя гражданских.

Всю ночь и на рассвете россияне терроризировали Киев "Шахедами" и ракетами. Местные власти сообщают о разрушениях в столице и пострадавших, а сети переполнены ужасными кадрами последствий атаки, передает 24 Канал.

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Дома в Киеве подверглись разрушениям

Как сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, вражеский удар повредил нежилые здания, детский сад в Дарницком районе и промышленную территорию в Днепровском районе.

В Подольском районе в двух локациях падение обломков на открытой местности.

В Святошинском районе поврежден жилой дом.

По меньшей мере два жилых дома и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе:

  • в 5-этажке возник пожар. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают;
  • на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

Разрушенная многоэтажка в Киеве: смотрите видео

Пожар в столице на месте попадания: смотрите видео

В Киеве горит дом: смотрите видео