В Киеве в результате атаки горели жилые дома и детсад
- В ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, повредив жилые дома и детский сад.
- В Соломенском районе возник пожар в 5-этажке, а в другой многоэтажке произошло разрушение конструкций.
В ночь на 17 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Враг цинично бил по жилым районам, атакуя гражданских.
Всю ночь и на рассвете россияне терроризировали Киев "Шахедами" и ракетами. Местные власти сообщают о разрушениях в столице и пострадавших, а сети переполнены ужасными кадрами последствий атаки, передает 24 Канал.
Смотрите также Враг массированно атаковал столицу: обломки попали в общежития Киевского авиационного института
Дома в Киеве подверглись разрушениям
Как сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, вражеский удар повредил нежилые здания, детский сад в Дарницком районе и промышленную территорию в Днепровском районе.
В Подольском районе в двух локациях падение обломков на открытой местности.
В Святошинском районе поврежден жилой дом.
По меньшей мере два жилых дома и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе:
- в 5-этажке возник пожар. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают;
- на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.
Разрушенная многоэтажка в Киеве: смотрите видео
Пожар в столице на месте попадания: смотрите видео
В Киеве горит дом: смотрите видео