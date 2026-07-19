Предприятия известны еще со времен СССР: "Флэш" раскрыл, по чему в Киеве били россияне

Ночью 19 июля Киев подвергся одной из самых массированных баллистических атак за время войны. В столице прогремели десятки взрывов. Враг нанес по городу 35 ударов ракетами "Искандер" и "Циркон".

Внештатный советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов проанализировал ночные удары России по Киеву. По его словам, целями врага стали предприятия, известные еще со времен СССР.

Куда в Киеве наносил удары враг в ночь на 19 июля?

Куда именно попали ракеты, я вам сказать не могу (хотя они и сами увидят все со своих разведывательных спутников),

– сказал "Флеш".

Эксперт пояснил, что все предприятия в Украине, занимающиеся чем-то критически важным, спрятаны под землей. Атаковать такие объекты бесполезно, и враг это понимает.

Поэтому, по словам специалиста, под ударами россиян оказываются следующие предприятия:

Предприятия, сдающие в аренду помещения. Там могут изготавливать военную продукцию (например, антенны для РЭБ, пропеллеры или другие детали для FPV-дронов). Руководство завода об этом вообще может не знать. "Эта "информация" просачивается к врагу, и предприятие получает удар", – говорит "Флеш".

Заводы, территорию которых используют в качестве временного бесплатного склада для того, что там хранить нельзя.

Любые предприятия, расположенные в Киеве, с целью запугать население столицы.

Нужно понимать, что агентура врага работает, и нам нужно быть очень осторожными и не допускать ошибок,

– подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, что в результате атаки в Киеве повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины, аптека, административные здания, кинотеатр, станция метро, офисные помещения и автомобили. Известно об одном погибшем. Это 89-летняя женщина. Еще 17 человек пострадали.

Во время обстрела враг прямым попаданием ракеты уничтожил производственные мощности производителя баллистической защиты UKRTAC. Также поврежден склад компании GoodWine.

В Бучанском районе Киевской области Россия уничтожила один из крупнейших логистических хабов Украины – комплекс" Антел". Он использовался для хранения и доставки товаров по всей стране.