Позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов проаналізував нічні удари Росії по Києву. За його словами, цілями ворога стали підприємства – відомі ще з часів СРСР.

Куди у Києві бив ворог уночі 19 липня?

Куди саме влучили ракети, я не можу вам сказати (хоча вони й самі побачать усе зі своїх розвідувальних супутників),

– сказав "Флеш".

Експерт пояснив, що усі підприємства в Україні, які займаються чимось критично важливим, заховані під землею. Атакувати такі об'єкти марно, і ворог це розуміє.

Тому, за словами фахівця, під ударами росіян опиняються наступні підприємства:

Підприємства, які здають в оренду приміщення. Там можуть виготовляти військову продукцію (наприклад, антени для РЕБ, пропелери чи інші деталі для FPV-дронів). Керівництво заводу про це взагалі може не знати. "Ця "інформація витікає до ворога, і підприємство отримує удар", – каже "Флеш".

Заводи, територію яких використовують як тимчасовий безкоштовний склад для того, що там зберігати не можна.

Будь-які підприємства розташовані в Києві, аби залякувати населення столиці.

Треба розуміти, що агентура ворога працює, і нам потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок,

– наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, що внаслідок атаки у Києві пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі. Відомо про одного загиблого. Це 89-річна жінка. Ще 17 людей постраждали.

Під час обстрілу ворог прямим влучанням ракети знищив потужності виробника балістичного захисту UKRTAC. Також пошкоджено склад компанії GoodWine.

У Бучанському районі на Київщині Росія знищила один із найбільших логістичних хабів України – комплекс "Антел". Він використовувався для зберігання та доставки товарів по всій країні.