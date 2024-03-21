ВСУ из пулемета уничтожили крылатую ракету оккупантов на подлете к Киеву: обнародовали эффектные кадры
Источник:Сухопутные войска
Российские оккупационные войска ночью 21 марта нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что во время ночной атаки мобильная группа Сухопутных войск ВСУ сбила возле столицы крылатую ракету из пулемета.
Ранее в КГВА уточнили, что после паузы в более чем месяц враг снова ударил ракетами по Киеву. На этот раз во время атаки он запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.
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ВСУ сбили крылатую ракету врага
Во время вражеской атаки на Киев 21 марта бойцы мобильной огневой группы Сухопутных войск уничтожили крылатую ракету противника с помощью пулемета Browning M2.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он опубликовал соответствующее видео.
Кроме этого, Павлюк уточнил, что крылатая ракета была уничтожена на подлете к столице.
Мобильная группа Сухопутных войск сбила ночью крылатую ракету из пулемета: смотрите видео
Как отметил командующий Сухопутных войск, это подразделение уже не впервые уничтожает крылатые ракеты российских оккупантов. В этом им помогает обученность и слаженность.
На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета! Обученность + слаженность = результат,
– резюмировал Александр Павлюк.
Какова была цель вражеского массированного удара по Киеву
Источники в украинской разведке сообщили, что почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми враг атаковал Киев против 21 марта, были нацелены на объекты ГУР.
Также собственные источники издания "Обозреватель" сообщили, что целью врага была также Служба внешней разведки.