Россия атаковала дронами Киев: в ГСЧС рассказали о последствиях и показали фото ночного террора

Россия в ночь на 23 февраля в очередной раз атаковала ударными БПЛА украинскую столицу. Так, известно, что не обошлось без последствий в нескольких районах Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Там показали фото последствий российской атаки.

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Последствия атаки дронов

В ГСЧС сообщили о последствиях ночной атаки на Киев. Так, там рассказали о последствиях в нескольких районах столицы, в частности Голосеевском, Дарницком и Печерском.

Голосеевский район. Там был пожар в одноэтажном частном доме. Указывается, что его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

Дарницкий район. В одном месте поврежден частный дом и автомобили. Возгорание ликвидировали подручными средствами.

На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание. Известно, что пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров.

Печерский район. Там повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

В ГСЧС по состоянию на 6:34 указали, что информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС