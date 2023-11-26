В Киеве могли применить отключения света из-за массированной атаки дронов, – "Укрэнерго"

Россия 25 ноября массированно атаковала Киев дронами. Поэтому столица была близка к применению отключений света.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что во время вражеских обстрелов были повреждены магистральные линии. По его словам, была опасность внедрения ограничений.

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Энергетики оперативно восстановили все

Кудрицкий рассказал, что энергетики оперативно отреагировали на ситуацию и устранили ущерб.

Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений,

– сказал он.

После обстрела Киева свет исчезал в 77 домах и 120 учреждениях. Благодаря слаженной работе энергетиков его удалось восстановить очень быстро.

При каких условиях могут быть аварийные отключения