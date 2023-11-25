Последствия обстрела Киева ликвидируют: в столице возобновили электроснабжение
Источник:Минэнерго
Россия 25 ноября атаковала Киев. Из-за вражеских обстрелов в столице перебои с электроснабжением.
️️ После российского обстрела ударными дронами-камикадзе в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Продолжается выяснение причин.
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Электроснабжение возобновили
Ремонтные бригады ДТЭК сразу после появления проблемы выехали на место аварий и максимально оперативно возобновляли электроснабжение.
Пока все жители столицы снова со светом,
– говорится в сообщении.
Никаких графиков отключений не используют.
Во время атаки отключались воздушные линии
Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались жилые дома и учреждения в центральной части города.
Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 киловатт.
Предварительная причина – повреждение в результате обстрела,
– говорится в сообщении.
Россия утром 25 ноября атаковала Киев
- О первых взрывах сообщили уже около 5 утра. На самом деле перед этим также была информация о двигавшейся по направлению к столице ракете, однако она прекратила свое существование и не достигла цели, поэтому враг запустил по Украине "Шахеды". В Воздушных силах сообщили, что эта атака дрона самая масштабная по количеству выпущенных БПЛА.
- Известно о разрушении в трех районах Киева. В частности, в Голосеевском, Днепровском и Соломенском. В последнем также есть и пострадавшие в результате падения обломков сбитых дронов. Среди них 11-летняя девочка.
- Стоит отметить, что обломки упали на многоэтажки. В Днепровском районе известно о разрушении второго этажа пятиэтажки. Спасатели проводили работы по деблокированию двух женщин, оказавшихся под завалами.