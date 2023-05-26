Обломки повредили 7 домов: подробности ночной атаки на Киев

Ночью 26 мая Киевская область подверглась очередной ракетной атаке. Это тринадцатое с начала мая.

В Киевской области работала ПВО. Все вражеские цели уничтожили. Об этом рассказал глава Киевской ОВД Руслан Кравченко.

Важно Надвесная ночь в Днепре и падение обломков в Киеве: что известно о ракетной атаке 26 мая

Последствия атаки

Попаданий не зафиксировано, поэтому пострадавших тоже нет. В результате падения обломков были повреждены 7 частных домов.

Повреждения незначительные – крыши, внутренняя и наружная отделка фасадов, иссеченные стены. Жителям, чьи дома пострадали, будет оказана вся необходимая помощь.

Специалисты продолжают работу. Кравченко призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.

Спикер КМВА Михаил Шаманов убежден, что такие атаки – это попытки терроризировать население. Когда люди просыпаются от звуков тревоги ночью, они беспокоятся. Это удручает психологическое состояние.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе зафиксировали повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров. Не было ни возгорания, ни критических разрушений. Падения обломков были и в Шевченковском районе.

Что известно о ночной атаке