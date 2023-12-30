Самая масштабная атака по количеству жертв: в Киеве 1 января будет объявлено днем траура
Источник:Виталий Кличко
Российские оккупанты 29 декабря массированно обстреляли Киев ракетами. Мэр Киева рассказал, что эта ракетная атака страны-террористки на Киев стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы.
Виталий Кличко рассказал, что в столице Украины объявят день траура. Мэр города отметил, что поисково-спасательная операция еще продолжается.
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Что известно о ситуации в Киеве
В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе,
– рассказал мэр Киева.
По его словам, спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы.
Он сообщил, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.
День траура в других городах Украины
В Запорожской области 30 декабря объявлен День траура. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко и отметил, что вражеская атака забрала жизни 9 мирных запорожцев.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, 30 декабря в Одессе и области будет объявлен траур.
"Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких…", – отметил Кипер.
30 декабря также объявлен траур и в Днепре. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и отметил, что российские оккупанты убили 6 мирных жителей.
А взбешенным захватчикам никогда не будет прощения за кровь, пролитую на украинской земле. Нелюдям – вечный позор!,
– подчеркнул Лысак.
Атака противника на столицу Украины 29 декабря: коротко
- Российские оккупанты утром 29 декабря совершили пуск крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Уже в 7:30 в Киеве было слышно звуки взрывов. Виталий Кличко сообщил, что это украинское ПВО работает по российским объектам.
- Вскоре стало известно о пожарах в нескольких районах Киева, в частности, в КГВА отмечали о возгорании многоэтажного дома.
- Также Кличко рассказал о том, что обломки ракет также повредили складское помещение в Шевченковском районе столицы. Отмечалось, что там под завалами находятся люди.