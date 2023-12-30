Самая масштабная атака по количеству жертв: в Киеве 1 января будет объявлено днем траура

Российские оккупанты 29 декабря массированно обстреляли Киев ракетами. Мэр Киева рассказал, что эта ракетная атака страны-террористки на Киев стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы.

Виталий Кличко рассказал, что в столице Украины объявят день траура. Мэр города отметил, что поисково-спасательная операция еще продолжается.

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Что известно о ситуации в Киеве

В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе,

– рассказал мэр Киева.

По его словам, спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы.

Он сообщил, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

День траура в других городах Украины

В Запорожской области 30 декабря объявлен День траура. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко и отметил, что вражеская атака забрала жизни 9 мирных запорожцев.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, 30 декабря в Одессе и области будет объявлен траур.



"Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких…", – отметил Кипер.

30 декабря также объявлен траур и в Днепре. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и отметил, что российские оккупанты убили 6 мирных жителей.

А взбешенным захватчикам никогда не будет прощения за кровь, пролитую на украинской земле. Нелюдям – вечный позор!,

– подчеркнул Лысак.

Атака противника на столицу Украины 29 декабря: коротко