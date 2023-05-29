Почему враг запускает ракеты по гражданским объектам Киева: в Минобороны назвали важный нюанс

Киев – не просто столица, это символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому Россия, кроме вооруженной, ведет также и психологическую войну против Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что массированные атаки по Киеву россияне оказывают с целью психологического давления, чтобы взорвать устойчивость и единство украинцев.

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Россияне ведут также психологическую войну. Их задача – максимально взорвать нашу психологическую устойчивость и единство. Ведь это два важных фактора сопротивления. Как они это делают: военными и информационными методами,

– отметила Анна Маляр.

Замминистра добавила, что Россия использует обстрелы в психологических целях, прежде всего, чтобы запугать. По ее словам, Киев для украинцев – это символ несокрушимости и сопротивления.

"Для врага ударить по Киеву – это показать уязвимость нашего символа стойкости. Враг стремится, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы", – объяснила Маляр.

Более того, по ее словам, за несколько часов до ракетной атаки враг начал и информационно-психологическую атаку – совершил очередную дискредитацию военно-политического управления. Мотивы россиян опять-таки ясны – таким образом, россияне пытаются посеять чувство беззащитности среди украинцев.

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