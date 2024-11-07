Атака дронов на столицу: повреждены здания и спецтехника "Киевавтодора"
7 ноября 2024, 13:13Читати новину українською
Российская армия ночью 7 ноября в очередной раз атаковала украинские регионы. Под прицелом врага оказалась столица.
Известно, что в результате атаки на город повреждены здания и несколько единиц спецтехники "Киевавтодора". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Повреждены здания и спецтехника "Киевавтодора"
В результате атаки 7 ноября на столицу повреждения получили здания и специальная техника Коммунальной корпорации "Киевавтодор".
В результате российской атаки на столицу повреждены здания и 7 единиц спецтехники КК "Киевавтодор",
– говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. В КГГА добавили, что предприятие работает в обычном режиме.
Враг атаковал дронами Украину 7 ноября
- В ночь на 07 ноября 2024 года враг нанес удар 106-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск и Орел.
- По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
- Известно, что 25 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.