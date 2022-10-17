На одном из дронов, атаковавшего Киев, была надпись "За Белгород"
Источник:телеграмм Антона Геращенко
Утром 17 октября россияне в очередной раз нанесли по Украине массированный удар. В частности, атаковали и Киев.
На одном из дронов, атаковавшего Киев, была надпись "За Белгород"
Стало известно, что во время атаки Украины оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с территории временно оккупированного Крыма и из Беларуси. Беспилотники, атаковавшие Киев, вылетели из последней. На одном из них была надпись "За Белгород Луч".
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Эта надпись была на крыле одного из дронов, атаковавшего Киев. Иронично, что именно этот дрон был сбит силовиками на подлете к цели из автоматов и пистолетов.
Если бы ребята его не сбили, то он мог попасть в место, где осуществлялись спасательные работы – и могли погибнуть спасатели, врачи, полицейские,
– написал советник главы МВД Антон Геращенко.
На сбитом дроне видна надпись "За Белгород": видео
Атака дронами-камикадзе столицы 17 октября: что известно
- Во время тревоги 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов. Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
- Впоследствии Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.
- Всего в результате российской атаки утром 17 октября было зафиксировано 4 прилета по Киеву.
- Стало известно, что летело 28 дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что большинство из них были сбиты.
- Также городской голова сообщил, что под развалинами нашли тело погибшей женщины, а еще одну женщину спасателям удалось вытащить из руин дома.
- На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.
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Взрывы в Белгороде: что известно
- В российском Белгороде 16 октября в очередной раз раздались взрывы. Пропагандисты, как обычно, говорят, что в городе работает ПВО. Взрывы слышали в районе аэропорта.
- В селе Умное Белгородской области 15 октября произошел масштабный пожар – там вспыхнула нефтебаза. Перед этим местные жители сообщали о громких взрывах.
- Днем ранее в Белгороде произошел пожар на ТЭЦ. Часть города осталась без света. Мониторинговая группа отметила, что россияне сами ее обстреляли. Правда, скорее всего случайно.
- 13 октября под Белгородом начал громко детонировать склад боеприпасов. В России даже заявили о пострадавших росгвардейцах.
- В тот же день российская ракета разрушила последний этаж одной из белгородских многоэтажек. Несмотря на то, что губернатор региона уже успел обвинить в этом Украину, существуют доказательства, что упала именно российская ракета.
- В свою очередь, 12 октября в области снова было громко – местные в очередной раз сообщали о "хлопках". Их было не менее 7.
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