Пожары охватили здания, повреждены жилые дома и не только: кадры ночной атаки по Киеву
- Россияне совершили массированную ночную атаку на Киев: есть погибшие и раненые
- Повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты.
Враг ночью 10 июля нанес массированный удар по Киеву. В результате действий противника зафиксировано немало повреждений.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Атака по Киеву
Ночью 10 июля под прицелом врага оказался Киев. Известно, что погибло 2 человека. Также, как отметил президент Зеленский, по состоянию на в половине 10 часов утра известно о 16 раненых.
Повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты,
– сообщили в ГСЧС.
Последствия атаки врага на Киев:
- Шевченковский район – повреждены многоэтажные жилые и офисные здания. На крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания. Есть пострадавшие.
- Соломенский район – пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий до сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела.
- Дарницкий район – обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
- Подольский, Оболонский, Деснянский районы – зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры. В Подольском районе есть погибшие.
Враг атаковал Киев / Фото ГСЧС
Над ликвидацией последствий работают необходимые службы, привлечено около 400 спасателей и 90 единиц техники, пиротехники, которые обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.