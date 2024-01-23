Во всех комнатах выбило стекла: в результате ракетной атаки повреждено жилье Маси Найема

Россияне 23 января нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела вражескими войсками столицы Украины пострадала квартира адвоката и военного Маси Найема.

Военнослужащий рассказал о повреждении его дома. Также он опубликовал фотографии с последствиями вражеской атаки.

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Квартира Найема пострадала из-за обстрелов

В Киеве в результате ракетной атаки 23 января повредило квартиру известного правозащитника и адвоката Маси Найема.

По его словам, в комнатах выбило стекла, а также обломок пробил люк в машине. К счастью, он и его родные не пострадали.



В результате вражеского удара повредило жилье Маси Найема / Фото Маси Найем



Жилье Маси Найема повредило в результате удара россиян / Фото Маси Найем

У моей машины люк пробило. Во всех комнатах выбило стекла. Хорошо, что все наши живы и не поранились. Соболезнование тем, у кого хуже,

– написал Найем.

На фото, которые опубликовал Найем, можно увидеть последствия вражеской атаки.



Жилье Маси Найема было повреждено в результате утренней атаки по Киеву / Фото Маси Найем



В результате вражеского утреннего обстрела повреждено имущество Маси Найема / Фото Маси Найем

Атака на Украину 23 января: что запускал враг

Валерий Залужный рассказал, что всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, что атакуют по баллистической траектории.

По его данным, Россия запустила по территории Украины:

4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;

12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что украинским Силам обороны удалось ликвидировать. Речь идет о: