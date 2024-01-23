Військовослужбовець розповів про пошкодження його помешкання. Також він опублікував світлини з наслідками ворожої атаки.
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Квартира Найєма постраждала через обстріли
У Києві внаслідок ракетної атаки 23 січня пошкодило квартиру відомого правозахисника та адвоката Масі Найєма.
За його словами, у кімнатах вибило шибки, а також уламок пробив люк у машині. На щастя, він та його рідні не постраждали.
Внаслідок ворожого удару пошкодило житло Масі Найєма / Фото Масі Найєм
Помешкання Масі Найєма пошкодило внаслідок удару росіян / Фото Масі Найєм
В моєї машини люк пробило. У всіх кімнатах вибило шибки. Добре, що всі наші живі і не поранились. Співчуття тим, в кого гірше,
– написав Найєм.
На опублікованих Найємом світлинах можна побачити наслідки ворожої атаки.
Житло Масі Найєма було пошкоджене внаслідок ранкової атаки по Києву / Фото Масі Найєм
Внаслідок ворожого ранкового обстрілу покоджено майно Масі Найєма / Фото Масі Найєм
Атака на Україну 23 січня: що запускав ворог
Валерій Залужний розповів, що усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.
За його даними, Росія запустила по території України:
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;
- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що українським Силам оборони вдалося ліквідувати. Йдеться про:
- 15 з 15 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 5 з 12 балістичних ракет типу "Іскандер-М";
- 1 з 2 керованих авіаційних ракет типу Х-59.
- Крім того, ворог запустив 8 надзвукових крилатих ракет повітряного базування типу Х-22, а також 4 зенітні керовані ракети С-300, які не вдалось знешкодити силам ППО.