Військовослужбовець розповів про пошкодження його помешкання. Також він опублікував світлини з наслідками ворожої атаки.

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Квартира Найєма постраждала через обстріли

У Києві внаслідок ракетної атаки 23 січня пошкодило квартиру відомого правозахисника та адвоката Масі Найєма.

За його словами, у кімнатах вибило шибки, а також уламок пробив люк у машині. На щастя, він та його рідні не постраждали.



Внаслідок ворожого удару пошкодило житло Масі Найєма / Фото Масі Найєм



Помешкання Масі Найєма пошкодило внаслідок удару росіян / Фото Масі Найєм

В моєї машини люк пробило. У всіх кімнатах вибило шибки. Добре, що всі наші живі і не поранились. Співчуття тим, в кого гірше,

– написав Найєм.

На опублікованих Найємом світлинах можна побачити наслідки ворожої атаки.



Житло Масі Найєма було пошкоджене внаслідок ранкової атаки по Києву / Фото Масі Найєм



Внаслідок ворожого ранкового обстрілу покоджено майно Масі Найєма / Фото Масі Найєм

Атака на Україну 23 січня: що запускав ворог

Валерій Залужний розповів, що усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

За його даними, Росія запустила по території України:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що українським Силам оборони вдалося ліквідувати. Йдеться про: