В Киевской области снова слышны взрывы: на этот раз массово детонируют вражеские боеприпасы
Источник:Андрей Небытов
Россия не останавливается в своем терроре мирного населения Украины, и утром 16 июня в очередной раз нанесла по Киевщине ракетный удар. Как следствие, в частности, поднялся пожар в Бучанском районе.
Следовательно, российский террор принес новую опасность для украинцев. О ней подробнее рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.
Достойно внимания Это месседж Африке: Кулеба о ракетном ударе по Киеву во время визита лидеров стран
Взрывы не являются попаданиями ракет
Так, из-за возгорания лесного массива вблизи Здвижовки в Бучанском районе Киевщины началась массовая детонация вражеских боеприпасов. Их там оставили оккупанты еще в 2022 году.
Из-за ракетных обстрелов Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижовки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на прежних позициях армии РФ,
– сообщил Андрей Небытов.
Чтобы местные жители не травмировались и не погибли от "подарков" вражеской армии, полицейские Киевщины "зарежимили территорию" и выставили патрули. Кроме правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает и ГСЧС, которая ликвидирует последствия взрывов.
Массовая детонация вражеских боеприпасов: видео
Ракетная атака на Киевщину 16 июня: коротко
- Новые ракетные удары страна-террористка нанесла по Киевской области около 11 утра. В Воздушных силах отчитались, что удалось сбить 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов", а также 2 разведывательных БпЛА.
- Все ракеты были уничтожены силами и средствами воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
- В результате обстрела в Киевской области зафиксировали повреждения. Андрей Небытов сообщил, что в одном из районов повреждения получили жилые дома и вспыхнул пожар. Известно также о по меньшей мере семерых пострадавших.
- Также разрушениям подверглись не менее 30 домов. При этом 3 из них разрушены полностью, а 13 нуждаются в капитальном ремонте. Всем владельцам домов обещают оказать необходимую помощь.
- Следует заметить, что Россия совершила новую атаку во время визита лидеров стран Африки, приехавших говорить о "мирном плане" окончания войны.
- Дмитрий Кулеба, комментируя вражескую атаку, заявил, что "ракетный удар России во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж в Африке: Россия хочет войны, но не мира".