На Киевщине тревога была 9 часов: в ОВА рассказали о последствиях

Ночью 12 ноября на Киевщине произошла очередная массированная атака вражеских беспилотников. Воздушная тревога длилась девять часов, во время которой силы ПВО активно защищали регион, уничтожая вражеские цели.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко. Благодаря действиям ПВО пострадавших среди населения нет, а критическая и жилая инфраструктура остались невредимыми.

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Повреждены гражданские объекты

Однако в одном из населенных пунктов обломки сбитых дронов повредили 10 частных домов, гараж, автомобиль, заборы и дорожное полотно. В некоторых домах выбиты окна и двери, повреждены крыши.

Областная администрация совместно с районной властью и местной общиной работает над оказанием необходимой помощи пострадавшим жителям для восстановления поврежденного жилья.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки, оказывая поддержку пострадавшим.

К слову, армия России ночью 12 ноября атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли авиаудары по жилой застройке. В результате вражеской атаки два человека заблокированы в многоэтажке.

В Кривом Роге утром 12 ноября спасатели деблокировали тела троих детей. Все они были из одной семьи.