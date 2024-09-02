Братчук объяснил, как изменилась тактика россиян по обстрелам Украины

В ночь на 2 сентября россияне нанесли массированный удар по Киеву и пригороду. Враг обстрелял столицу крылатыми ракетами Х-101 и баллистическими – KN-24/Искандер-М.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Воздушные силы Украины, несмотря на смену командующего, выдержали бой под столицей. Силы ПВО уничтожили более десяток крылатых ракет, примерно десять – баллистических и один ударный беспилотник.

Важно, что Работа ПВО, возгорания, разрушения и пострадавшие: главное о вражеском обстреле Киева 2 сентября

Враг готовился

Однако украинцам нужно понимать, что Россия и Владимир Путин, по словам Братчука, не собираются останавливаться, совершая откровенный террор.

Единственное, россияне изменили тактику. Они применяют комбинированные удары с использованием большого количества "Шахедов" и ракет различной номенклатуры – аэродинамических, баллистических и других. Таким образом враг пытается истощить нашу систему противовоздушной обороны,

– пояснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Также атака 2 сентября показала, что по-прежнему российские ракеты меняют траекторию полета – сначала они летели по одному направлению, а потом повернули на Киев.

Враг готовился к этим массированным ударам. Прогнозировалось, что через неделю (после 26 августа, когда также состоялся мощный обстрел Украины – 24 Канал), россияне повторят атаку. Сегодня, 2 сентября, она состоялась, однако не по всей территории нашего государства, а по Киеву. Это свидетельствует о том, что противник имеет соответствующий запас ракет и беспилотников,

– отметил Братчук.

Россияне, в частности, увеличили производство ракет Х-101, по этому поводу есть данные украинской разведки. Однако 90% комплектования для этих ракет, в частности, электроника, поставляются в Россию через Китай, а он берет их в западных странах.

Поэтому важно остановить поток этих деталей в Россию, тогда их ракетное производство работало бы не так активно,

– отметил он.

Кроме того, россияне накопили количество "Шахедов", потому что грузы из Ирана регулярно поступали к врагу.

"Также россияне пытаются нанести удары по энергетической системе Украины. Они отсрочили эти атаки до начала осени, чтобы мы не успели подготовиться к отопительному сезону", – отметил Сергей Братчук.

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