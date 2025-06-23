В Белой Церкви пострадал комплекс отдыха: жуткие кадры: жуткие кадры

В ночь на 23 июня россияне нанесли удары по Киевской области. В нескольких районах вспыхнули пожары.

Больше всего пострадала Белоцерковщина. Здесь повреждены 4 частные, многоквартирный дом и предприятие, передает 24 Канал.

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Разрушен комплекс Greblya Club

Кроме того, разрушено здание отеля, в котором находилось медицинское учреждение. К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла. Еще 8 человек ранены, среди них – двое спасателей.

Как пишут в сети, в результате удара по Белой Церкви разрушениям подвергся комплекс Greblya Club.

Последствия удара по комплексу Greblya Club / Фото соцсети

Разрушения в Белой Церкви / Фото сеть

К слову, на Бучанщине повреждения получили 4 частных дома и 4 автомобиля. В Бориспольском районе повреждено предприятие и двухэтажный дом.

Напомним, что в Киеве обвалился подъезд пятиэтажного дома в Шевченковском районе. Там продолжаются поисково-спасательные работы. Количество жертв растет.