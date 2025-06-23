Найбільше постраждала Білоцерківщина. Тут пошкоджено 4 приватні, багатоквартирний будинки та підприємство, передає 24 Канал.
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Зруйновано комплекс Greblya Club
Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому знаходився медичний заклад. На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула. Ще 8 осіб поранено, серед них – двоє рятувальників.
Як пишуть у мережі, внаслідок удару по Білій Церкві руйнувань зазнав відпочинковий комплекс Greblya Club.
Наслідки удару по комплексу Greblya Club / Фото соцмережі
Руйнування у Білій Церкві / Фото мережа
До слова, на Бучанщині пошкоджень зазнали 4 приватні будинки та 4 автомобілі. У Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.
Нагадаємо, що у Києві обвалився під'їзд п'ятиповерхового будинку у Шевченківському районі. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. Кількість жертв зростає.