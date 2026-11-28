Утром 28 ноября российские ударные беспилотники нанесли удар по Белой Церкви в Киевской области. В результате пострадала женщина.

Взрывная волна повредила жилые дома. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Каковы последствия атаки

Пострадавшая получила порезы ног осколками стекла. Ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни пока нет.

Удар беспилотников вызвал возгорание на территории местного гаражного кооператива. В результате пожара существенные повреждения получили шесть гаражных помещений.

Взрывная волна также выбила стекла в квартирах двух расположенных рядом жилых многоэтажек. На месте инцидента работают экстренные и коммунальные службы, ликвидируя последствия вражеского обстрела.

Напомним, что накануне вечером российский беспилотникатака на Кременчугв Полтавской области. Травмы получили дети.