6 ноября, 16:44
Россия атаковала Киевщину: есть травмированный, повреждены склады
Россия 6 ноября атаковала Киевскую область. Есть пострадавший и разрушения.
О подробностях рассказал начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Каковы последствия атаки
В результате обстрела пострадал 22-летний мужчина. Медики оперативно доставили раненого в больницу с травмами носа.
Также зафиксированы повреждения складов и частного дома.
В Броварском районе в результате вражеского обстрела помещения складского комплекса были повреждены.
В то же время в Бучанском районе повреждена крыша частного жилого дома, где возник пожар, который подразделения спасателей оперативно локализовали.
В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы, фиксируя последствия вражеских ударов.