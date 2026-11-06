Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Ночью Россия ударила по энергообъектам Киевщины: есть раненые
6 ноября, 08:57
1

Ночью Россия ударила по энергообъектам Киевщины: есть раненые

Анастасия Колесникова

6 ноября российские войска атаковали Киевскую область. Враг повредил энергетические объекты и учебное заведение.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава ОВА Тимур Ткаченко.

Удар по энергосетям и повреждение общежития

В Бориспольском районе из-за попадания в частном секторе загорелся пожар, который полностью уничтожил жилой дом и хозяйственное здание.

Двое местных жителей подверглись острой реакции на стресс. Еще у одного мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины конечности, однако госпитализация пострадавшим не понадобилась. 

В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены энергетические объекты. Кроме того, в Обуховском районе взрывная волна повредила учебное заведение, выбив окна в учебном корпусе и студенческом общежитии. 

Ранее в Белоцерковском городском совете уточнили, что оккупанты атаковали энергетику города тремя реактивными дронами. 

В ночь на 6 ноября Россия атаковала Украину 227 ударными дронами, в том числе 86 реактивными. Украинская ПВО обезвредила 196 беспилотников, в том числе 70 реактивных. 

Попадание зафиксировали на 14 локациях, еще на восьми упали обломки сбитых дронов.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Новости Украины Атака дронами-камикадзе Пострадавшие Киевская область