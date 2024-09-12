Враг атаковал Конотоп: уже известно о двух пострадавших, один из них –в коме
Ночью россияне нанесли удар по инфраструктуре города Конотоп Сумской области. В результате атаки по состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших, один из них –в критическом состоянии.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин. Предварительно он сообщил, что враг ударил по центру города и попал в жилое здание.
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"Двое госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, кома. Точного количества раненых пока не известно", – заявил мэр.
В городе восстановили водоснабжение, но жителей просят сделать запасы воды, поскольку утром возможны новые отключения.
Также по словам городского головы, организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.
Враг атаковал Конотоп
О попадании в Конотопе городской голова сообщил после полуночи 12 сентября. Враг атаковал инфраструктуру города, свет сразу исчез. По предварительным данным, попадание пришлось по многоэтажке.
С места атаки городской голова сообщал о сильном пожаре.
К слову, кроме Сумщины, взрывы раздавались на Полтавщине. Сообщали о работе противовоздушной обороны. А до этого Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении области.