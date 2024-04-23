Россия атаковала Константиновку КАБом: 5 человек ранены, жуткие последствия

Утром во вторник, 23 апреля, российские оккупанты нанесли циничный удар по городу Константиновка, что в Донецкой области. В результате обстрела 5 человек получили ранения.

Вражеские войска сбросили на город управляемую авиабомбу. В МВД Украины рассказали детали атаки противника.

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Россия цинично ударила по Донецкой области

Оккупанты 23 апреля атаковали Константиновку, что в Донецкой области.

5 человек получили ранения. Они ехали в легковом авто и оказались в эпицентре взрыва. Оккупанты ударили по городу управляемой авиационной бомбой "УМПБ-Д-30 СМ",

– отметили в МВД.

Там сообщили, что парамедики полиции оказали пострадавшим домедицинскую помощь и эвакуировали их в больницу.

Оккупанты ударили по Константиновке

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Вадим Филашкин, председатель Донецкой ОГА, сообщал, что 2 из 5 раненых находятся в тяжелом состоянии.



"Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект", – добавил глава Донецкой ОГА.

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