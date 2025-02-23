Повреждены дома, храм, АЗС, возросло количество пострадавших: каковы последствия атаки на Кривой Рог

Поздно вечером 22 февраля российские войска совершили атаку на Кривой Рог. В результате вражеских действий есть много повреждений.

К сожалению, также увеличилось количество пострадавших. Детали о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог расскажет 24 Канал со ссылкой на сообщения пресс-службы ГСЧС и главы Днепропетровской ОГА.

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Последствия атаки на Кривой Рог

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 23 февраля предоставил уточненную информацию о последствиях вчерашней вражеской атаки на Кривой Рог.

Количество пострадавших увеличилось до 5. Он указал, что ранения получили четыре женщины и мужчина. Сейчас в больнице остаются три человека. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии.

В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Избиты несколько легковых автомобилей,

– сообщил утром глава ОГА.

В ГСЧС указали, что в результате ночного российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров, который ликвидировали спасатели.

Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, их госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина умер в больнице.

Последствия обстрела Кривого Рога / Фото ГСЧС, главы Днепропетровской ОГА