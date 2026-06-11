"Целых сухопутных мостов на въезде не осталось": Крым ночью подвергся массированной атаке

В ночь на 11 июня Крым находился под массированной атакой. Местные жители пишут, что на полуостров летели как дроны, так и ракеты.

В течение нескольких часов оккупанты пытались сбивать летящие к ним одна за другой цели. Без успешных прилетов – не обошлось. Об этом пишут телеграм-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

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По чему прилетели дроны и ракеты в оккупированном Крыму?

Атака на полуостров началась после девяти вечера 10 июня и продолжалась где-то примерно до пяти часов утра.

В течение ночи телеграм-каналы писали о серии взрывов в Севастополе и его окрестностях. В частности, сообщалось о прилетах в Казачьей, Камышовой бухтах и бухте Омега.

Предварительно, в районе Стрелецкой бухты в Севастополе возник пожар. Пока неизвестно, куда именно было попадание. Один из подписчиков рассказывал, что был удар по воинской части.

Обратите внимание! В Стрелецкой бухте на территориях кадетского училища и высшего военно-морского училища расположены ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь". На восточном берегу бухты – военная часть, 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района Черноморского флота России.

Атаку на Севастополь подтвердил и тамошний так называемый губернатор Развожаев. После полуночи он писал о сбитии более 20 дронов в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.

К слову, в некоторых районах Севастополя пропал свет – вероятно, под ударом была Балаклавская ТЭЦ. Z-блогеры отчаянно призывали местных жителей зарядить мобильные телефоны.

Неспокойно было и в Симферополе. Там после взрывов что-то загорелось.

Большое количество беспилотников атаковало Армянск и Красноперекопск. Телеграм-каналы рассказывают, что в Армянске есть попадание в автомост. Там горели фуры, могут быть погибшие.

Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Похоже, что целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось,

– подытожил "Крымский ветер".

Напомним, что Чонгарский мост, который соединяет Херсонщину и Крым, несколько дней находился под атакой дронов. Как следствие – он был уничтожен.

К слову, ночью 11 июня дроны также посетили Краснодарский край России. Там масштабный пожар вспыхнул на Афипском НПЗ.