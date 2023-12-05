Это шаг вперед: о чем свидетельствует массированная атака БПЛА в Крыму

В оккупированном Крыму 5 декабря прогремели взрывы. По сообщению СБУ, на полуострове были поражены несколько важных военных объектов. По данным российской пропаганды, ночью Крым массированно атаковали более 40 беспилотников.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что такие дроновые атаки истощают ПВО россиян. Однако важно масштабировать эти действия на территории противника, а также в оккупированных регионах.

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Должны перемалывать ресурсы врага

Он отметил, что очень хорошо, что атака произошла более чем 40 БПЛА, но нужно увеличивать коэффициент применения беспилотных систем.

Есть такой принцип: чем больше полетело, тем больше сбили, но, впрочем, что-то долетело. Даже одна единица радиотехнической аппаратуры, вертолета – это уже какой-то результат. Должны перемалывать ресурсы врага. Тот, кто лучше будет уничтожать логистику, тот рано или поздно овладеет победой,

– подчеркнул военный эксперт.

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Известно, что в результате удара по военных объектах россиян в Крыму, которая была спланированной спецоперацией СБУ, поражена радиолокационная система "Небо-М" в районе населенного пункта Берегово, а также стоянка вертолетов, радиолокационная система П-18 "Терек" и система управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

"Это шаг вперед и еще – ликвидация драгоценной техники. Так должно быть и дальше, однако частота и количество однозначно должны расти. Надеюсь, дойдем до того, когда будем получать такие новости не раз в неделю или месяц, а каждый день", – отметил Петр Черник.

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