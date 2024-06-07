Готовимся к ударам по Крымскому мосту: что ВСУ могли поразить в Крыму этой ночью

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июня повреждены две радиолокационные станции россиян. Сейчас идет подготовка к ударам по Крымскому мосту.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил 24 Каналу, что сейчас украинские военные хотят иметь возможность бить по полуострову чаще. К сожалению, пока нет достаточно возможностей для того, чтобы достаточно атаковать Крым. Отметим, что россияне жаловались на неспокойную ночь на полуострове.

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Какая цель ВСУ

"Цель – выйти на частоту несколько раз в неделю. Хотя бы 4 – 5 раз. Тогда можно будет говорить о том, что мы приближаемся к изоляции Крымского полуострова", – сказал Мусиенко.

Этого можно достичь двумя способами. Один из них – комбинированный – воздушно-сухопутные операции. То есть сначала украинские военные наносят удары с воздуха, а затем – проводят сухопутную операцию и освобождают полуостров.

Второй вариант – обеспечить значительное количество ударов по военным объектам захватчиков на полуострове. Тогда можно будет достичь эффекта, к которому стремится Украина. Пока таких возможностей нет, к этому готовятся. Все, чтобы когда они появятся, будет больше самолетов и дополнительных ракет, атаковать врага.

Уничтожение систем РЛС – говорится об РЛС, которая может "видеть" до 300 километров. Это важный элемент, потому что она перекрывает практически весь полуостров,

– отметил военный эксперт.

Однако для того, чтобы впоследствии увидеть непосредственно результат, нужно иметь дополнительные средства. Руководитель Центра военно-правовых исследований убежден, что конкретно в этом случае вскоре будут ракетные удары по оккупантам от Воздушных сил ВСУ. Практика показывает, что сначала из строя выводят радары врага, а потом бьют.

Как использовали пораженные РЛС

Украинские бойцы повредили РЛС, которые были расположены на Керченском полуострове неподалеку от Крымского моста. Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил 24 Каналу, что, вероятно, их использовали для мониторинга и прикрытия незаконно построенного сооружения. Возможно, там были рядом и пусковые установки захватчиков.

Недавно украинская армия ударила по паромной переправе на полуострове. Крымским мостом захватчики запретили перевозить горючие и взрывоопасные вещества. То есть цистерны с топливом, мазутом и бензином не ездили по железной дороге. Их переправляли паромом.

Теперь россиянам придется доставлять топливо из России или Крымским мостом, или сухопутным коридором. Однако, там еще не достроена железная дорога. В то же время ВСУ имеют средства, чтобы поразить это железнодорожное сообщение, которое строят захватчики вдоль Азовского побережья.

"Россияне пищат, что "идет подготовка к отрезанию Крыма от логистики", – отметил политтехнолог.

Какие настроения на полуострове

Жители временно оккупированного Крыма уже задают вопросы в местных чатах. Мол, "пора ли уже выезжать". Ведь, если "устанет" Крымский мост, им придется ехать в Россию через временно оккупированный Армянск. Там также что-то может "устать". Особенно напряжены те, кто имеют пророссийские настроения.

Продолжается планомерная зачистка, "ослепления" Крыма – уничтожение систем РЛС и ПВО. То есть, когда перестанут "видеть" далеко, тогда "сюрприз" может отовсюду прилететь,

– сказал Тизенгаузен.

Сезон отдыха во временно оккупированном Крыму провален. Также там остановились стройки. Часть техники россияне принудительно забрали на возведение фортификаций на Севере полуострова.

Атаки по Крыму