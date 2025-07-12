Есть частичное разрушение подъезда, произошла утечка газа и воды, – ОВА о вражеской атаке по Львову

Во Львове в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный жилой дом на улице Митрополита Андрея. Частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главу Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого. По состоянию на 05:18 12 июля в результате удара по улице Митрополита Андрея был поврежден двухэтажный жилой дом.

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Вражеская атака на Львов

По информации ОВА, частично разрушен подъезд здания, что привело к утечке газа и воды. К счастью, предварительно не зафиксировано никаких погибших или травмированных жителей. Пожар после взрыва не возникло.

На месте происшествия оперативно работают около 20 спасателей и представители других экстренных служб. Они ликвидируют последствия атаки и контролируют ситуацию с утечкой газа, чтобы не допустить дальнейших осложнений.

Сейчас местные власти делают все возможное для обеспечения безопасности граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры.

К слову, Львов подвергся массированной атаке дронами ночью 12 июля, фиксируют пожары и разрушения. В Железнодорожном районе пожар: горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров, повреждено несколько домов, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвано контактную сеть.