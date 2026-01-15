Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также Во Львове "Шахед" упал возле памятника Бандере: взрывной волной задело человека

Что известно о госпоже Ольге?

Утром Ольга убирала снег: вражеский снаряд взорвался рядом с ней, но женщина не прекратила заниматься делом.

Впоследствии Андрей Садовый позвонил коммунальщице. Он отметил, что отблагодарит госпожу Ольгу, однако предупредил: когда тревога – стоит находиться в безопасности.

Ваше мужество сегодня захватило всех в Украине, поэтому я хочу вас поблагодарить, за ваше служение обществу, вашу работу,

– сказал городской голова.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Бога благодарить за его милость, все в порядке,

– добавила госпожа Ольга.

Андрей Садовый позвонил госпоже Ольге: смотрите видео

Что известно об атаке на Львов?