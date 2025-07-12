Атака на Львов: в городе повреждены 3 особняка и более 100 квартир в 42 домах

Российские войска нанесли массированный удар по Львову в ночь на 12 июля. В результате вражеской атаки 3 особняка и более 100 квартир в 42 домах повреждены.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг о последствиях ударов по Львову.

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Какие последствия атаки на Львов

Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали 42 дома, в общем повреждены 102 квартиры и отдельно 3 особняка.

По предварительной информации, 20 жителей из девяти квартир нуждаются в отселении. Также в городе повреждены сооружения "Электрона" и суда.

В то же время в Железнодорожном районе пострадали 15 бизнесов. Больше всего повреждений получила IT-компания. Для жителей пострадавших домов будет компенсация за выбитые окна и двери. Также предусмотрена компенсация за аренду квартир до 15 тысяч гривен.

Кроме того, пострадали 3 корпуса Национального университета "Львовской политехники", больше всего – пятый. В зданиях выбиты окна.

Также есть отключение света по улице Митрополита Андрея, дом под номером 16 пока останется без напряжения, для остальных – энергоснабжения восстановят в течение суток.

В ГСЧС сообщили, что все пожары в городе ликвидировали, проводится работа по ликвидации последствий падения стены на одном из объектов.

Напомним, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате российской атаки пострадали 4 человека. Также в городе повреждены два промышленных объекта.