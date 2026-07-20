Летело блее 400 дронов: под Москвой горят "Южные ворота", склады Wildberries и нефтебаза

Сотни беспилотников провели атаку на Московскую область. Там возникло несколько очагов пожаров – и каждый следующий был больше предыдущего.

Всю ночь жители Подмосковья жаловались на взрывы. К утру стало известно, что регион подвергся атаке со стороны большого количества беспилотников. Российские пропагандисты уже назвали эту атаку на Московскую область "одной из крупнейших за последние несколько лет".

Каковы последствия ударов дронов по Подмосковью?

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 вечера до 5 утра в направлении российской столицы летело более 400 вражеских беспилотников.

Чиновник поспешил заверить, что большинство дронов было сбито вдали от Москвы, а еще 85 – на подлете к ней.

Впрочем, видео и фото из соцсетей разоблачают неприятную для россиян правду о последствиях ночной атаки. Больше всего досталось Подольску – городу, расположенному примерно в 36 километрах на юг от центра Москвы.

По предварительным данным, там, в микрорайоне Львовский, была поражена нефтебаза.

Горит нефтебаза в микрорайоне Львовский: смотрите видео

Еще один ракурс пожара на нефтебазе: смотрите видео

Кроме того, беспилотники также поразили логистический комплекс Wildberries в Коледино – один из крупнейших и старейших распределительных центров компании.

Справка: Коледино – это село в Московской области, входящее в городской округ Подольск.

Момент удара по Wildberries: смотрите видео

Как красиво горят склады Wildberries в Коледино: смотрите видео

Горят склады логистического комплекса: смотрите видео

Под атакой оказался и промышленный парк "Гривно" в Мотовилове. Это большой производственно-логистический кластер в селе Гривно городского округа Подольск Московской области.

Горит промышленный парк в Мотовилове: смотрите видео

После "визита" дронов также горит склад в промышленном комплексе "Южные Ворота" в Домодедово, расположенном недалеко от Подольска.

Горят "Южные Ворота" в Домодедово: смотрите видео

Отметим, что все пораженные ночью объекты расположены рядом друг с другом.

Подольск во всей красе после атаки БПЛА / Фото из соцсети