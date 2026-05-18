Пока Кремль молчит, Z-блогеры свирепствуют: в ISW оценили последствия масштабной атаки на Москву

В ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке. В Кремле пытались преуменьшить ее последствия, а вот так называемые российские военные блогеры не сдерживали своего возмущения.

Массированная атака на Москву показала, что Россия не способна эффективно защитить свою столицу. Это вызвало значительное недовольство в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Об этом пишет Институт изучения войны.

Как в Кремле отреагировали на массированный обстрел Московской области?

Между тем реакция Кремля была сдержанной. Российские чиновники пытались преуменьшить последствия атаки.

Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала украинские удары за то, что они якобы вредят гражданским. В то же время она умолчала успешные поражения российских оборонных предприятий и нефтяной инфраструктуры.

Когда, пропагандист Павел Зарубин заявил, что "ядерную державу, оказывается, можно кусать", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался казаться хладнокровным. Он объяснил, что поскольку Россия имеет ядерное оружие, ее невозможно уничтожить как государство.

По мнению аналитиков ISW, Песков таким образом пытался уменьшить общественное беспокойство и заверить россиян, что их власть знает, что будет делать дальше в ответ на украинские атаки.

Создавать впечатление, что якобы ничего значимого не произошло, поручили и государственным СМИ.

Такие телеканалы, как "Первый канал", "Россия-1" и НТВ – уделили украинским ударам по Москве лишь около минуты эфира. Основное внимание они сосредоточили на последствиях для гражданских. Также каналы заявили о якобы "ответных ударах" России по Украине, однако подробностей не привели.

Какой была реакция российских ультранационалистов?

Российские Z-блогеры в свою очередь не скрывали эмоций. Они открыто заявили о неэффективности российской ПВО, особенно в Московской области.

Блогеры призвали создать многоуровневую и единую систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, а также систему раннего предупреждения.

Кроме того, ультранационалисты выразили обеспокоенность из-за того, что Украина наращивает масштаб и интенсивность дальнобойных атак.

Некоторые блогеры также требовали ответных ударов, в частности с применением тактического ядерного оружия. Они раскритиковали реакцию Кремля на массированный обстрел Москвы, считая ее слабой.

К слову, российские военкоры уже неоднократно обращали внимание на провалы российской ПВО. Они указывали на то, что Кремль уже длительное время не может эффективно защитить тыловые регионы России и усилить там систему противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал на еще одно важное последствие атаки на Москву, кроме поражения важных объектов. По словам эксперта, столица страны-агрессора потеряла статус крепости. Российские пропагандисты открыто усомнились в надежности отечественного ПВО, чего не было раньше. Представление о неприкосновенности Москвы начало разрушаться.

Что известно о массированной атаке на Московскую область?

В ночь на 17 мая более десятка регионов России подверглись атаке дронов. Взрывы раздавались и в оккупированном Крыму. Там прилетело по военному аэродрому "Бельбек".

Эта атака оказалась самой массированной для Московской области с начала полномасштабного вторжения. Там СБУ вместе с Силами обороны поразили:

завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса России и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающую станцию "Солнечногорская";

нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

Владимир Зеленский назвал атаку на Москву и область ответом на российские удары и нежелание Кремля останавливать войну.