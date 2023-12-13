Мощная атака на российскую налоговую: Юсов рассказал, какие важные данные получила Украина
Андрей Юсов прокомментировал атаку на российскую налоговую систему, уничтожившую важные данные врагов. По его словам, это дает дополнительные возможности украинским спецслужбам.
Представитель Главного управления разведки рассказал и интервью Radio NV, что говорится даже об источниках финансирования российской агрессии. О двух мощных атаках разведчики рассказали 12 декабря, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки на российскую налоговую
Андрей Юсов рассказал, что атака на российскую налоговую повлияла на врага и предоставила дополнительные возможности украинским спецслужбам. Ведь речь идет о новой, чувствительной информации относительно:
- источников финансирования российской агрессии против Украины;
- функционирование российской финансовой фискальной системы.
Так, в результате кибератаки ликвидированы конфигурационные файлы, долгое время обеспечивавшие работу налоговой системы России, уничтожена большая часть важной базы данных агрессора и резервных копий. На длительное время связь между центральным офисом в Москве и территориальными управлениями (а это более 2 тысяч управлений) парализована,
– заявил представитель разведки.
Он уточнил, что для финансовой, цифровой инфраструктуры агрессора это очень чувствительный удар.
Почему атака на Киевстар и российскую налоговую совпала во времени
Подобные операции как атака на Киевстар, так и удачные действия против этой федеральной службы агрессора готовятся длительное время и непосредственно между собой не связаны,
– объяснил Андрей Юсов.
По его словам, это не столько ответ на атаку против Киевстара, сколько плановая работа украинских сил безопасности и обороны, украинских спецслужб и киберспециалистов.
Разведка атаковала российскую налоговую
- Украинские разведчики рассказали, что проникли в хорошо защищенные ключевые центральные серверы федеральной налоговой службы России, далее – более 2300 ее региональных серверов по всей стране-оккупантке, а также – на территории временно оккупированного Крыма.
- Кроме того, наши специалисты атаковали российскую ИТ-компанию Office.ed-it.ru, которая обслуживала налоговую оккупантов. Наконец, наша разведка полностью ликвидировала конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы России. Более того, уничтожена вся база данных и ее резервные копии.
- Известно, что Россия 4 дня тщетно пытается возобновить работу налоговой. Но фактически говорится о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и сопутствующих данных налоговой.