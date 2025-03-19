На Кубани продолжает пылать нефтебаза: показываем на карте, где она расположена

БпЛА атаковали российскую нефтебазу "Кавказская" на Кубани в ночь на 19 марта. По предварительной информации, площадь пожара на объекте составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как далеко от Украины нефтебаза "Кавказская"

На Кубани в России продолжает пылать нефтебаза "Кавказская", которую была атакована БПЛА в ночь на 19 марта. Предприятие остановило свою работу, ведь беспилотники вывели из строя трубопровод между резервуарами.

Нефтебаза "Кавказская" продолжает гореть: смотрите видео

В оперативном штабе Кубани сообщили о том, что площадь пожара на нефтебазе выросла до 1,7 тысяч квадратных метров. Заметим, что причиной возгорания называют падение "обломков" БпЛА.

Масштабный пожар на нефтебазе "Кавказская": смотрите видео

Также интересно, что в сводке Минобороны России о Краснодарском крае вообще не упомянули.

Нефтебаза "Кавказская" – важный объект, который играет ключевую роль в обеспечении экспорта российской нефти. Станция связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединена трубопроводом с НПС-6 "Кропоткин", входящей в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Где расположена нефтебаза "Кавказская": смотрите на карте

Заметим, что расстояние от нефтебазы "Кавказская" в Украину составляет около 400 километров.