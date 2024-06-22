На нефтебазе в Азове полностью выгорели 3 резервуара: спутниковые фото

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области России. Известно, что там полностью выгорело по крайней мере три резервуара.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовали в сети. Отметим, что пожар в Азове не могли ликвидировать несколько дней.

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Последствия атаки БпЛА на Азов

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на нефтебазе в Азове полностью выгорело три резервуара.

Ситуация на нефтебазе в Азове: смотрите видео

Известно, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт". Источники 24 Канала ранее сообщили, что за атакой стоит СБУ. Отмечается, что нефтебазу атаковали дронами украинского производства. После успешной отработки БпЛА, на объектах начались мощные пожары.

Пораженная нефтебаза является важной для российской экономики – через этот терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. В цистернах на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.