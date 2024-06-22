Про це свідчать супутникові знімки, які опублікували у мережі. Зазначимо, що пожежу в Азові не могли ліквідувати кілька днів.

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Наслідки атаки БпЛА на Азов

Супутникові знімки свідчать про те, що на нафтобазі в Азові повністю вигоріло три резервуари.

Ситуація на нафтобазі у Азові: дивіться відео

Відомо, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Джерела 24 Каналу раніше повідомили, що за атакою стоїть СБУ. Зазначається, що нафтобазу атакували дронами українського виробництва. Після успішного відпрацювання БпЛА, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

Важливо! Уражена нафтобаза є важливою для російської економіки – через цей термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць. У цистернах на зберіганні одночасно може перебувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.