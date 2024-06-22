В Ростовской области 3 дня тушили пожар на нефтебазе после атаки: спутниковые снимки
В Ростовской области аж 3 суток занимались ликвидацией пожара на нефтебазе после атаки беспилотников. Появились спутниковые снимки последствий.
Об этом сообщили в российской службе "Радио Свобода".
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Последствия атаки БпЛА на Азов
Говорится о нефтебазе в городе Азов Ростовской области России. Известно, что в ночь на 18 июня нефтебаза была атакована дронами.
В результате удара на территории нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Как отметили в СМИ, возгорание ликвидировали лишь на 3-й день после атаки.
Так, в сети появились кадры со спутника. На этих снимках можно заметить, что выгорели 3 из 6 резервуаров с топливом.
Последствия после атаки на нефтебазе в Азове на спутниковых снимках: смотрите видео
Напомним, что источники 24 Канала ранее сообщили, что за атакой стоит СБУ.
Так, известно, что дроны украинского ведомства долетели до российского города Азов и там атаковали две нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом.
После успешной отработки БпЛА, на объектах начались мощные пожары.