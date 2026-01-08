Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции, – СМИ
- Дрон атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау у побережья Турции.
- Танкер буксируют в порт Инеболу для технического осмотра.
В Черном море у побережья Турции дрон атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау. Инцидент произошел недалеко от города Кастамону.
Происхождение дрона пока неизвестно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Оrtadogu.
Что известно об атаке на танкер?
Судно направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефти. В результате атаки была повреждена верхняя часть танкера, однако члены экипажа не пострадали.
После получения сигнала тревоги на место происшествия прибыли подразделения Береговой охраны Турции. Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу, где проведут детальный технический осмотр и будут принимать необходимые меры безопасности.
Происхождение дрона и масштабы нанесенных повреждений выяснят после завершения проверки. Официальных заявлений относительно ответственных за атаку пока нет, однако турецкие органы контроля внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в регионе.
Что известно о задержании танкера в США?
По словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, нефтяной танкер "Маринера", который ранее назывался Bella 1, в течение нескольких недель избегал проверок Береговой охраны, меняя флаг и название. Судно ранее уже заходило в порты Венесуэлы или направлялось в ее направлении.
Россия требует возвращения своих граждан с танкера "Маринера", захваченного США, и обеспечения их прав в соответствии с международными нормами. МИД России подчеркивает немедленное возвращение россиян на родину.
США могут отдать под суд экипаж захваченного танкера Marinera, который нарушил санкции США. Судно было задержано в Северной Атлантике за перевозку санкционной нефти под фальшивым флагом.