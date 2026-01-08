Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции, – СМИ

В Черном море у побережья Турции дрон атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау. Инцидент произошел недалеко от города Кастамону.

Происхождение дрона пока неизвестно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Оrtadogu.

Что известно об атаке на танкер?

Судно направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефти. В результате атаки была повреждена верхняя часть танкера, однако члены экипажа не пострадали.

После получения сигнала тревоги на место происшествия прибыли подразделения Береговой охраны Турции. Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу, где проведут детальный технический осмотр и будут принимать необходимые меры безопасности.

Происхождение дрона и масштабы нанесенных повреждений выяснят после завершения проверки. Официальных заявлений относительно ответственных за атаку пока нет, однако турецкие органы контроля внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в регионе.

Что известно о задержании танкера в США?