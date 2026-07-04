Расстояние – более 850 километров: Зеленский показал кадры попадания вблизи Петербурга

4 июля украинские дальнобойные ракеты успешно поразили портовую инфраструктуру России вблизи Санкт-Петербурга. Под ударом оказался также Кронштадт в Ленинградской области.

Поражение вражеских объектов подтвердил президент Зеленский.

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Что известно об ударе по России?

Силы обороны провели атаку на портовую инфраструктуру, которая приносит доход для российской войны. Речь идет о терминале "Санкт-Петербург".

Это один из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и ключевой логистический узел экспорта топливных ресурсов страны-агрессора.

Терминал используется для приема, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, мазута, дизельного топлива и других грузов. Его пропускная способность достигает примерно 10 миллионов тонн в год.

Удары по российским целям: смотрите видео, распространенное президентом

Также под ударом оказалась важная военная цель – главный пункт базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота России – Кронштадт. "Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров", – подчеркнул Зеленский.

Этот объект выполняет функции базирования, ремонта и технического обслуживания боевых кораблей, а также обеспечивает контроль морских подходов к Санкт-Петербургу.

В Силах беспилотных систем, которые нанесли удары по российским целям, подчеркнули, что "системные удары по объектам военной и ресурсной инфраструктуры противника будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет продолжать вооруженную агрессию против Украины".

Отметим, что 2 июля после массированного обстрела Украины, когда Киев стал эпицентром удара, Владимир Зеленский пообещал ответить России на атаки.

В Белгороде 4 июля было зафиксировано поражение ТЭЦ "Луч", после чего в отдельных районах города исчезло электроснабжение. Также сообщается, что ракеты типа "Фламинго" достигли территории Чувашии.