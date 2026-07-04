Ураження ворожих об'єктів підтвердив президент Зеленський.

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Що відомо про удар по Росії?

Сили оборони атакували портову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни. Йдеться про термінал "Санкт-Петербург".

Це один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів країни-агресорки.

Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, світлих і темних нафтопродуктів, мазуту, дизельного пального та інших вантажів. Його пропускна здатність сягає приблизно 10 мільйонів тонн на рік.

Удари по російських цілях: дивіться відео, поширене президентом

Також під ударом була важлива військова ціль – головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту Росії – Кронштадт. "Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів", – наголосив Зеленський.

Цей об'єкт виконує функції базування, ремонту й технічного обслуговування бойових кораблів, а ще забезпечує контроль морських підходів до Санкт-Петербурга.

У Силах безпілотних систем, які відпрацювали по російських цілях, підкреслили, що "системні удари по об'єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки Росія продовжуватиме збройну агресію проти України".

Зазначимо, що 2 липня, після масованого обстрілу України, коли Київ став епіцентром удару, Володимир Зеленський пообіцяв відповісти Росії на атаки.

У Бєлгороді 4 липня було зафіксовано ураження ТЕЦ "Луч", після чого в окремих районах міста зникло електропостачання. Також повідомляється, що ракети типу "Фламінго" досягли території Чувашії.