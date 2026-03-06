Россия терроризировала Николаев "Шахедами": есть пострадавшие

Днем 6 марта "Шахеды" атаковали Николаев. К сожалению, травмировались трое мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким и ГСЧС.

Смотрите также "Шахеды" снова летели на Украину, взрывы гремели в Кривом Роге: какие последствия атаки

Какие последствия атаки на Николаев?

В результате атаки на Николаев поврежден частный дом. Был пожар в хозяйственной постройке, вспыхнула также газовая труба и мусор.

Спасатели ликвидировали пожар. А место удара дополнительно обследовали пиротехники и химики ГСЧС.

Ранения получили трое мужчин – 19, 23 и 42 лет.

Двух пострадавших госпитализировали, третьему – помощь была оказана на месте,

– сообщил Ким.

Напомним, что 4 марта "Шахеды" атаковали поезд в Николаеве, пострадал один человек. А за день до этого беспилотник пытался атаковать еще один пассажирский поезд Днепр – Ковель, но попал в нескольких метрах от локомотива.

Атака на Николаев 6 марта: смотрите видео

Последствия атаки 6 марта