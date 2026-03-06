Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким и ГСЧС.
Смотрите также "Шахеды" снова летели на Украину, взрывы гремели в Кривом Роге: какие последствия атаки
Какие последствия атаки на Николаев?
В результате атаки на Николаев поврежден частный дом. Был пожар в хозяйственной постройке, вспыхнула также газовая труба и мусор.
Спасатели ликвидировали пожар. А место удара дополнительно обследовали пиротехники и химики ГСЧС.
Ранения получили трое мужчин – 19, 23 и 42 лет.
Двух пострадавших госпитализировали, третьему – помощь была оказана на месте,
– сообщил Ким.
Напомним, что 4 марта "Шахеды" атаковали поезд в Николаеве, пострадал один человек. А за день до этого беспилотник пытался атаковать еще один пассажирский поезд Днепр – Ковель, но попал в нескольких метрах от локомотива.
Атака на Николаев 6 марта: смотрите видео
Последствия атаки 6 марта
Ночью Россия атаковала "Шахедами" Кривой Рог. Были прямые попадания БпЛА в девятиэтажку и предприятие.
Всего в ночь на 6 марта россияне запустили по Украине 141 ударный БПЛА. Противовоздушной обороной было сбито / подавлено 111 из них. К сожалению, 24 беспилотники попали на 16 локациях, также было падение сбитых на одной локации.