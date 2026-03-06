Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.
Які наслідки атаки на Миколаїв?
Унаслідок атаки на Миколаїв пошкоджено приватний будинок. Була пожежа у господарчій будівлі, спалахнула також газова труба та сміття.
Рятувальники ліквідували пожежу. А місце удару додатково обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.
Поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років.
Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці,
– повідомив Кім.
Нагадаємо, що 4 березня "Шахеди" атакували поїзд у Миколаєві, постраждала одна людини. А за день до цього безпілотник намагався атакувати ще один пасажирський потяг Дніпро – Ковель, але влучив за кілька метрів від локомотива.
Наслідки атаки 6 березня
Вночі Росія атакувала "Шахедами" Кривий Ріг. Були прямі влучання БпЛА у дев'ятиповерхівку та підприємство.
Загалом у ніч на 6 березня росіяни запустили по Україну 141 ударний БпЛА. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 111 із них. На жаль, 24 безпілотники влучили на 16 локаціях, також було падіння збитих на одній локації.