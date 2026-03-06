Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.

Дивіться також "Шахеди" знову летіли на Україну, вибухи гриміли у Кривому Розі: які наслідки атаки

Які наслідки атаки на Миколаїв?

Унаслідок атаки на Миколаїв пошкоджено приватний будинок. Була пожежа у господарчій будівлі, спалахнула також газова труба та сміття.

Рятувальники ліквідували пожежу. А місце удару додатково обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.

Поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років.

Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці,

– повідомив Кім.

Нагадаємо, що 4 березня "Шахеди" атакували поїзд у Миколаєві, постраждала одна людини. А за день до цього безпілотник намагався атакувати ще один пасажирський потяг Дніпро – Ковель, але влучив за кілька метрів від локомотива.

Атака на Миколаїв 6 березня: дивіться відео

Наслідки атаки 6 березня