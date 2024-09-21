Россияне ударили дроном-камикадзе по машине в Никополе, убили молодую женщину и ребенка
21 сентября 2024, 21:14Читати новину українською
Источник:Сергей Лысак
В Никополе российские захватчики попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Об очередном террористическом обстреле оккупантов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также он показал кадры с последствиями обстрела.
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Последствия атаки на Никополь
К сожалению, в результате этого обстрела погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также ранения получили два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.
Девушка в тяжелом состоянии / фото Сергей Лысак
Пострадавших госпитализировали в больницу, ребенок в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают обоим всю необходимую медпомощь.
- Отметим, что с утра враг целый день обстреливал Никопольский район артиллерией и дронами. От вражеского террора страдал райцентр, также под ударом были Червоногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады.
- Кроме двух погибших и раненых, в районе есть разрушения. Повреждены коммунальное предприятие, АЗС, 8 частных домов, 3 хозяйственные постройки и столько же гаражей. Также изуродованы авто, ЛЭП и газопроводы.
- Кроме этого, службы до сих пор продолжают ликвидацию последствий ночной атаки по Кривому Рогу. По уточненным данным, в городе повреждены 14 многоэтажек и более полусотни частных домов.
- Двое раненых до сих пор в больнице. А 17-летнего пострадавшего перевели на амбулаторное лечение.