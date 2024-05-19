Поражен морской порт в Новороссийске: появились фотодоказательства впечатляющей работы ГУР

17 мая украинские беспилотники атаковали морской торговый порт в Новороссийске. Спутниковые снимки свидетельствуют, что "хлопок" той ночью был действительно ярким.

Почти каждую ночь на территории страны – агрессорки горят нефтебазы и НПЗ, которые враг использует для обеспечения оккупационной армии в Украине. В сети показали кадры впечатляющих последствий одного из таких ночных “прилетов”. Тогда под ударом оказался Краснодарский край.

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Успешная работа ГУР

В ночь на 17 мая украинские дроны, по сообщению источников 24 Канала, проделали доброе дело. Так, беспилотники ГУР атаковали Новороссийск, а именно морской торговый порт. Согласно спутниковым снимкам, в результате атаки повреждения получил по меньшей мере один резервуар на территории компании ОАО "ИПП", занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и масла.

Последствия "хлопка" в Новороссийске: смотрите видео

Отметим, что ранее росСМИ сообщали, что в Новороссийске пострадали по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала. Речь идет о "Новороссийском мазутном терминале" и терминале "Импортпищепром", где БПЛА поразили два резервуара с топливом. Также прилеты состоялись на нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазе "Грушевая балка", которая принадлежит Транснефти.

Напомним, что одновременно взрывы раздавались и в Туапсе. Там дроны СБУ ударили по местному НПЗ. Тогда же россияне в Крыму жаловались на массированную атаку дронов на оккупированный полуостров.

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