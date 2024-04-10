Враг пытается уничтожать промышленность и мощности региона, – Гуменюк об атаке на Одесчину

Оккупанты часто наносят удары по Одессе. В частности, враг системно пытается уничтожать промышленные мощности Одесской области.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область. Об этом заявила в эфире телемарафона начальница Координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Гуменюк рассказала об атаке на Одесскую область 10 апреля

Враг действительно атакует Одесскую область, в частности с использованием различных видов вооружения. Ночью это были дроны, потом враг применил, ближе к рассвету, в том числе и баллистическое вооружение, ударив по транспортно-логистическому объекту. Нанес удар тогда, когда там находились работники транспортного предприятия,

– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Она также добавила, что в результате обстрела ранения получили двое работников. Их доставили в больницу. По ее словам, их состояние стабильное, им оказали медицинскую помощь,

"Позже враг снова атаковал Одесскую область, уже с использованием новых партий ракет. Был снова удар по транспортно-логистическому объекту. То есть методично враг пытается уничтожать промышленность и мощности региона, которые продолжают нормальное функционирование в условиях военного положения", – рассказала Гуменюк.

Последствия ночной атаки на Юг