Россия ночью атаковала дронами Одесскую область: жуткие кадры последствий удара

Ночью 28 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате удара возникли пожары.

К сожалению, в результате вражеских действий есть пострадавший. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Смотрите также Массированная атака на Запорожье, угроза в ряде областей: Россия атаковала Украину "Шахедами"

Атака на Одесскую область

В результате российской атаки по Одесской области произошло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки. Также повреждены частные жилые дома.



Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС

Спасатели ГСЧС и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины оперативно ликвидировали пожары.

Известно, что по предварительной информации пострадал 1 человек. Указывается, что психологи ГСЧС работали с местными жителями.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 27 пожарных, от Национальной гвардии Украины – 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

В ГСЧС показали кадры ужасных последствий атаки.

Последствия удара по Одесской области: смотрите видео

Напомним, вечером 27 марта российские захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву. Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.