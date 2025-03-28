Россия ночью атаковала дронами Одесскую область: жуткие кадры последствий удара
- Ночью 28 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область.
- Вследствие вражеской атаки возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки, повреждены частные жилые дома.
Ночью 28 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате удара возникли пожары.
К сожалению, в результате вражеских действий есть пострадавший. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС.
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Атака на Одесскую область
В результате российской атаки по Одесской области произошло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки. Также повреждены частные жилые дома.
Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС
Спасатели ГСЧС и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины оперативно ликвидировали пожары.
Известно, что по предварительной информации пострадал 1 человек. Указывается, что психологи ГСЧС работали с местными жителями.
От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 27 пожарных, от Национальной гвардии Украины – 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
В ГСЧС показали кадры ужасных последствий атаки.
Последствия удара по Одесской области: смотрите видео
Напомним, вечером 27 марта российские захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву. Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.