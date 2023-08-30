Россия атаковала Одесщину дронами и ракетами: сколько сбили над морем

Россия в ночь на 30 августа атаковала по меньшей мере 4 области Украины дронами и ракетами. По Одесской области выпустили как "Шахеды", так и ракеты, вероятно, Х-101/Х-555/Х-55.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг атаковал Украину ориентировочно с 3 по 5:30 30 августа. Силы ПВО работали также в Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

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Что известно об атаке на Одесщину

Силы обороны юга Украины рассказали, что российские захватчики совершили очередную массированную атаку по Украине. Сначала ударили ударными беспилотниками типа Shahed-136, которые ВСУ успешно ликвидировали. В частности, на юге уничтожили 5 дронов:

3 – над Николаевщиной;

2 – над Кировоградщиной.

Впоследствии враги начали атаковать регион, используя стратегическую авиацию. В частности, из акватории Черного моря ударили ракетами воздушного базирования, вероятно, Х-101/Х-555/Х-55.

8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области,

– заявили военные.

По их данным, в Одесской области попадания и разрушения не были допущены.

Одну ракету над Одесщиной сбили моряки-пограничники

В Государственная пограничная служба Украины рассказали, что их моряки-пограничники сбили крылатую ракету.

Сегодня ночью (30 августа – 24 Канал) военнослужащие Одесского отряда морской охраны зафиксировали смертоносную стратегическую ракету, вероятно Х-101, во время выполнения задания по противоракетной обороне. По обнаруженной цели сразу открыли огонь из имеющегося вооружения,

– рассказали в Госпогранслужбе.

После этого вражеская ракета взорвалась над морем.



Как моряки-пограничники сбили ракету в Одесской области